Mercato allenatori: nuova chance in Serie B per Aquilani. Firma a breve?

L'ex allenatore della Primavera viola Alberto Aquilani, dopo l'annata vissuta sulla panchina del Pisa, è in trattativa con il Catanzaro, squadra che milita in Serie B e che sta definendo il divorzio dall'ormai ex tecnico Vivarini. Come riporta il nostro Nicolò Schira su X, sono in corso contatti tra le parti per raggiungere un accordo quanto prima, che dovrebbe essere di durata biennale. Dunque dopo l'annata vissuta a Pisa, Aquilani vuol tentare un passo in avanti ripartendo dalla Calabria.