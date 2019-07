Secondo quanto riferisce SportMediaset su Italia 1, il Milan vorrebbe provare il doppio colpo dalla Fiorentina. Oltre a Veretout, ormai nel mirino da giorni, i rossoneri avrebbero fatto un sondaggio anche per German Pezzella nell’incontro di ieri col procuratore. Il club di via Aldo Rossi starebbe pensando ad un offerta da 30-35 milioni di euro più Biglia per portare entrambi i giocatori a Milanello. La Fiorentina valuta 20 milioni Pezzella e 25 Veretout e finora non ha preso in considerazione contropartite tecniche. DOMANI L’INCONTRO DECISIVO?