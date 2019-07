L’agente di Pezzella incontra il Milan: ecco la richiesta della Fiorentina

Ieri l’agente di German Pezzella, Martin Guastadisegno, si è incontrato con i dirigenti del Milan. Colloquio di mezz’ora. Come scrive La Nazione, la valutazione che avrebbe fatto la Fiorentina pare sia stata di 20 milioni per il difensore che è legato al club viola fino al 2022: prezzo ritenuto eccessivo dalla dirigenza rossonera che per una cifra simile ha già detto ‘no’ al Liverpool per Dejan Lovren. Una valutazione volutamente alta perché i viola considerano comunque Pezzella uno dei punti fermi della squadra da mettere a disposizione di Montella.