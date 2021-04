Martinez Quarta, scatta il bonus dopo la Juve: il River passa all’incasso

Il contratto stipulato l'estate scorsa tra Fiorentine e River Plate prevede una parte fissa e un'altra basata sui bonus

Ventesima presenza in maglia viola per Martinez Quarta. Certamente non una delle più brillanti, ma senz'altro significativa in termini contrattuali: come sottolinea il portale argentino Ambito, il River Plate il gettone numero 20 del difensore fa scattare il pagamento di 3 milioni di euro da parte della Fiorentina.