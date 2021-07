“Marsiglia al lavoro su più fronti. Lirola ancora un obiettivo”

Lo scrive Fabrizio Romano su Twitter

Fabrizio Romano, noto esperto di calciomercato internazionale nel circuito di Sky, fornisce alcuni aggiornamenti riguardo il futuro di Pol Lirola. Secondo un tweet del giornalista l'OM non ha ancora mollato l'osso per quanto riguarda l'ex Sassuolo, che spinge per restare in Francia. Lo spagnolo è ancora uno degli obiettivi del presidente Pablo Longoria che sta, in questo momento, lavorando su diverse operazioni di mercato.