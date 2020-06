A seguire vi riportiamo uno stralcio dell’editoriale di Luca Marchetti (giornalista si Sky Sport) pubblicato su tuttomercatoweb: “Alessandro Florenzi può tornare alla Roma a soli 6 mesi dal prestito al Valencia, il riscatto è tutt’altro che scontato. A gennaio è stato a sorpresa a un passo dall’Atalanta prima di firmare con gli spagnoli, ora chi lo vuole potrà bussare alla porta della Roma, Florenzi non vuole perdere l’Europeo e giocare è l’unica strada sicura. E quindi se il Valencia non dovesse riscattarlo, come ha detto lo stesso Petrachi qualche giorno fa a Sky, ci sono anche altre due squadre. E dovrebbero essere proprio l’Atalanta e la Fiorentina, guarda caso quelle due che a gennaio avevano provato a sedurlo.

Chiesa invece a Firenze c’è già e Commisso vorrebbe trattenerlo, ma non a tutti i costi, non contro la sua volontà: insomma dipenderà dalle offerte, mai come quest’anno. La Juve lo aveva prenotato nell’estate 2019, l’addio di Della Valle ha bloccato tutto. Oggi è un’altra storia, i bianconeri così come l’Inter apprezzano molto ma sanno che il prezzo è alto nelle idee di Commisso, uno a cui la parola “sconti” non piace per quel Chiesa che attende la Nazionale da protagonista proprio come Bernardeschi”.