Marcao giura amore al Galatasaray: “A meno che il club non mi chieda di andarmene”

C’era anche quello di Marcao (SCHEDA) tra i nomi dei difensori accostati alla Fiorentina in vista della prossima stagione. E’ stato lo stesso brasiliano classe ’96 a parlare del suo futuro ai microfoni di Fotomaç. Queste le sue dichiarazioni: “Sono molto felice al Galatasaray, sto imparando tanto da Fatih Terim. Contribuisce molto al mio sviluppo, sto pensando solo a vincere le prossime gare. Il Galatasaray è diventata la mia casa, al momento non ho intenzione di andarmene se il club non mi chiederà di farlo”.