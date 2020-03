Kannemann, Texeira, Dalle Mura e non solo: le tante soluzioni per rinforzare la difesa viola

Il Corriere dello Sport Stadio questa mattina torna a parlare di mercato in ottica Fiorentina concentrandosi unicamente sul reparto arretrato ed i possibili obiettivi futuri del club viola. Vista i molteplici interessi per il capitano viola German Pezzella, di cui secondo il quotidiano potrebbe partire a fine stagione, la dirigenza viola e Daniele Pradè in primis starebbero cercando il sostituto adatto. Torna di moda il nome di Kannemann, difensore argentino ventottenne del Gremio e della nazionale argentina. Guardando al mercato europeo altri giocatori potrebbero fare al caso del club viola. Viene citato Marcos Do Nascimento Teixeira, difensore brasiliano ventiduenne in forza al Galatasaray e perno della difesa della squadra turca. Su di lui si registra, tra le tante, anche l’interesse dell’Atalanta che a fine stagione potrebbe garantire una qualificazione alle coppe europee.

Non si dimentica però il giovane Christian Dalle Mura, classe 2002 e in forza alla Fiorentina Primavera. Anche Iachini ha notato il giovane capitano viola e fin da subito lo ha aggregato più volte alla prima squadra.

Rimanendo sempre in Europa un altro nome citato dal quotidiano questa mattina è quello di Mario Vuskovic, difensore classe 2001 dell’Hajduk Spalato e dell’Under 19 croata. Sul giocatore sono in molti i top club europei ad averci messo gli occhi, tra i quali anche le italiane Juventus e Roma.

Infine altro difensore che piace e che potrebbe fare al caso della Fiorentina è Riccardo Marchizza, centrale ventiduenne in forza allo Spezia ma di proprietà del Sassuolo.

