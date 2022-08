Marca: futuro di Odriozola in bilico. ACF e due club restano alla finestra

Nonostante l'idea iniziale di Odriozola fosse quella di restare a Madrid, al momento non è esclusa la possibilità di un addio. Questo quanto troviamo scritto su Marca, prestigioso quotidiano spagnolo, che spiega come le prossime quattro partite prima della chiusura del mercato saranno decisive per decidere il futuro del laterale spagnolo. A spaventare il terzino, infatti, sarebbe la folta presente nei Blancos che si traduce in uno scarso minutaggio garantito.