Manovre in attacco: scambio Nzola-Dia, perché no? Ma l’ex Spezia vuol restare

Su Sky Sport Gianluca Di Marzio parla di un dialogo in corso tra Fiorentina e Salernitana, anche se il centravanti angolano non vuol lasciare Firenze

La Fiorentina e la Salernitana anche nella giornata di mercoledì hanno parlato di un possibile scambio tra due giocatori, per quanto riguarda il reparto avanzato: M'Bala Nzola e Boulaye Dia. Secondo Gianluca Di Marzio, per il momento, sarebbe stata ipotizzata la possibilità di un doppio prestito, ma il problema resta la volontà del centravanti angolano ex Spezia, che si oppone all'operazione. Nzola vuol restare a Firenze e dimostrare che può assolutamente valere la maglia viola.