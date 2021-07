Manovre al centro e in avanti: prima le cessioni, poi un colpo per ruolo

Pradè e Barone si confronteranno con Italiano, poi dovrebbero puntare su un innesto di qualità a centrocampo e un attaccante

Il mercato della Fiorentina ora può prendere corpo davvero. In queste ore ci sarà un summit a Moena fra i dirigenti viola e Italiano per delineare i piani futuri, poi si farà sul serio. Secondo il Corriere Fiorentino, i primi temi da trattare sono centrocampo e attacco. Prima le cessioni: Duncan e Amrabat piacciono a Verona e Torino, mentre in avanti andranno prese decisioni su Kokorin, Saponara o Callejon. Una volta fatte le opportune scelte, potrebbero arrivare un profilo più esperto e di spessore in mezzo, mentre in attacco piacciono Orsolini del Bologna (SCHEDA), Brekalo del Wolfsburg (SCHEDA) e Messias (SCHEDA).