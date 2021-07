Moena è anche mercato: la dirigenza incontra Italiano

In questi giorni è presente a Moena tutta la dirigenza della Fiorentina: al termine del test di oggi incontrerà Italiano

Moena non è solo allenamento e test amichevoli, ma anche mercato. In Val Di Fassa è infatti presente tutta la dirigenza al completo per assistere alle ultime ore di ritiro. Oggi ci sarà l'ultima amichevole contro la Virtus Verona (Serie C), poi si comincerà a tirare le somme anche sulle trattative. Joe Barone, Joseph Commisso, Daniele Pradè e Nicolas Burdisso incontreranno Italiano a stretto giro di posta per pianificare le prossime mosse: sarà poi Rocco Commisso al suo rientro in Italia a dare l'ok definitivo su acquisti, cessioni e rinnovi. Lo scrive il Corriere Dello Sport.