“Ma perché un si compra noi?” – Ivan Schranz, il quasi supereroe slovacco

Il vizio del gol non è mai stato il suo forte (in stagione 8 reti e 5 assist in 32 presenze), ma Euro 2024 lo ha galvanizzato.

Quando veste i colori della Nazionale, cambia maschera, indossando quella da supereroe (6 reti in 26 presenze).

Il suo contratto è in scadenza nel 2026, ma il suo prezzo, ad oggi, è veramente esiguo: 2 milioni di euro.

La carriera — La carriera di Schranz parte nell'Inter Bratislava, per poi spostarsi, sempre in patria, nello Spartak Trnava, passando poi per Cipro nell'AEL Limassol, fino allo Slavia Praga in Repubblica Ceca.

Nota — Come fatto durante il Mondiale del 2022 in Qatar, anche per gli Europei 2024 in Germania la redazione di Violanews.com vi accompagnerà ogni giorno con un protagonista di una delle nazionali impegnate in campo. Con un approfondimento su un calciatore che potrebbe fare al caso della Fiorentina. Tra il serio e il faceto, vestiremo i panni di osservatori, vagliando una serie di profili scelti non tra i più attesi alla vigilia, ma tra coloro che si guadagnano la ribalta sfruttando la vetrina più prestigiosa, quella sognata da ogni calciatore del Vecchio Continente.

Disclaimer — Avviso a lettori e 'naviganti': il contenuto di questo articolo non prende spunto da indiscrezioni o rumors di mercato, trattasi piuttosto di un semplice gioco. Un "fantamercato" per seguire insieme l'Europeo e prepararci alla finestra di trasferimenti estiva.