Ma che fine ha fatto Benassi? Pronta una nuova avventura per lui

Ma che fino ha fatto Marco Benassi? Il centrocampista non rientra nei piani della Fiorentina e con un contratto in scadenza nel 2024, sembra essere arrivata una soluzione. Infatti, il Como sarebbe pronto a chiudere il doppio colpo: Verdi-Benassi. Tutto ciò, secondo l'esperto di mercato Alfredo Pedullà. Per il centrocampista della Fiorentina sarebbe una nuova avventura lontano da Firenze dopo quanto successo a Cremona.