Dopo il prestito al Gubbio, riparte dal Legnago la stagione di Alessandro Lovisa. Il calciatore classe 2001, cresciuto nel vivaio del Pordenone e di proprietà della Fiorentina, dopo una prima parte di stagione non troppo fortunata in Umbria resta in Serie C riparte dal Veneto per trovare maggiore continuità.

