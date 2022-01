Lovisa, già finita l’avventura alla Lucchese. Raggiunge… babbo e fratello

Il Pordenone ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il prestito secco di Lovisa, talento di proprietà della Fiorentina

Innesto a centrocampo per il Pordenone, che per rinforzare la linea mediana guarda... in casa. Come raccolto da tuttomercatoweb, il club friulano ha raggiunto l'accordo con la Fiorentina per il prestito secco di Alessandro Lovisa, figlio di patron Mauro e fratello del responsabile dell'area tecnica Matteo.