Lo svincolato Bernardeschi cerca squadra: spunta una big spagnola

Primo giorno da svincolato per l'ex viola

L'Atletico Madrid ci prova per un altro parametro zero dopo aver preso Witsel, ovvero Federico Bernardeschi. Il 30 giugno è scaduto il suo contratto con la Juventus con i bianconeri che hanno salutato il giocatore dopo 5 anni. Da giorni si registra l'interesse del Napoli su Bernardeschi. Trattativa che però non è stata chiusa perciò la squadra di Simeone si è inserita. Lo riporta gianlucadimarzio.com.