Lo strappo di Chiesa: dal gelo con la società fino allo spogliatoio. La cessione non è più un miraggio

Repubblica in edicola oggi parla di Federico Chiesa. I rapporti con la società sono gelidi, il padre Enrico ha fatto arrivare a Barone il messaggio che un rinnovo non interessa nemmeno a cifre molto elevate. Anche i rapporti con il resto dei compagni non è più idilliaco come un tempo. Rispetto all’intransigenza dell’estate, adesso la disponibilità a cedere il giocatore sta emergendo. A condizione che l’offerta sia quella che richiede la Fiorentina, cosa che non è successa nell’ultimo mercato. E, in ogni caso, appare difficile che Chiesa venga lasciato andare alla Juventus. C’è l’Inter come soluzione, così come l’estero. Oggi Commisso festeggerà a Firenze il giorno del ringraziamento, certo questa vicenda non gli farà perdere il sonno ma un po’ di sorriso sì.