Lo Spezia mette gli occhi su un attaccante della Fiorentina

Spunta una nuova possibile destinazione per Gabriele Gori, attaccante viola classe ’99 ancora in cerca di una sistemazione dopo il doppio prestito dell’ultimo anno a Foggia e Livorno. Secondo quanto riporta il sito cittadellaspezia.com il profilo del giocatore è tra quelli tenuti in considerazione dallo Spezia, squadra che disputa il campionato di Serie B. INTANTO DALBERT PRENDE TEMPO: A RISCHIO LO SCAMBIO CON BIRAGHI