Biraghi-Dalbert, l’interista ancora tentenna. E la Fiorentina non va a Milano

Manca “solo” il sì di Dalbert. Questo è lo scenario che riporta FcInter1908.it sul potenziale scambio tra il brasiliano e Cristiano Biraghi. Il terzino dell’Inter continua a tentennare, senza dare l’ok al trasferimento alla Fiorentina. Per questo motivo i dirigenti viola non sono saliti a Milano nella mattinata di stamani per chiudere l’affare: lo faranno solo dopo aver ottenuto una risposta positiva dall’ex Nizza.