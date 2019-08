Lo Spezia guarda in casa viola: interessano un attaccante ed un difensore

Lo Spezia vuol giocare una Serie B da protagonista e per questo guarda a giocatori importanti per rinforzarsi. Secondo il Secolo XIX, il club bianconero vorrebbe chiedere alla Fiorentina Gabriele Gori e Luca Ranieri. Ma se il primo nome era già uscito in ottica spezzina, il secondo rappresenta un obiettivo inedito ma quasi impossibile, considerando che per Vincenzo Montella e Daniele Pradè il difensore mancino ex Foggia è un calciatore su cui puntare per questa stagione, come abbiamo scritto anche nei giorni scorsi.