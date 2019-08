VN – Ranieri, la Fiorentina vuole puntare su di lui. Ed è pronto per stupire Montella

Un pre-campionato tutto sommato positivo e tanta voglia di stupire. Luca Ranieri è uno dei giovani che valgono il futuro della Fiorentina e dopo diverse esperienze lontano dal Franchi sembra finalmente pronto per mettere in campo le sue carte. In molti si aspettavano già lui titolare nella serata di ieri con il Napoli, mentre invece è stato Venuti a giocare (adattandosi) sull’out di sinistra. Novanta minuti in panchina per il classe ’99, che è però determinato a farsi trovare pronto. Un’esclusione che ci sta ma che non mina l’ambizione del ragazzo.

Secondo quanto raccolto da Violanews.com, infatti, ad oggi la Fiorentina è seriamente convinta di puntare per la stagione in corso su Ranieri e lui è tranquillo e sereno, aspettando la sua chance. Il club viola non si è mai messo in condizione di parlare di eventuali altre destinazioni per il difensore, anche se il mercato non ha ancora chiuso i battenti. Ma l’idea è emblematica: Ranieri ha il desiderio di restare e adesso il suo sogno di giocare in Serie A può davvero continuare.