Lo Spezia fa il pacchetto: con Dragowski punta a prendere anche Kouamé

Il Corriere dello Sport, nel punto sul mercato della Fiorentina, tratta dell'inserimento dello Spezia, ormai vicino a chiudere per Dragowski a 3 milioni con bonus a salire fino ai 3,5, anche per Kouamé, che ha molto mercato essendo la terza scelta in avanti. Gli uomini di Gotti sono in lizza con lo stesso Galatasaray avversario odierno, Anderlecht, Torino e Bologna.