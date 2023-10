Liverpool e Chelsea su Nico Gonzalez. Rocco spara altissimo e non fa sconti

È il calciatore che per rendimento sta facendo meglio in questa stagione alla Fiorentina e, per questo, sta attirando su di sé tante attenzioni. Secondo quanto raccontano i colleghi di calciomercato.com, Nico Gonzalez è finito nel mirino di altri due club di Premier dopo il no al Brentford di questa estate. Liverpool e Chelsea hanno infatti spesso spedito i propri scout al Franchi per visionare l'argentino che però, è uno dei punti fermi di Italiano e della società. Secondo il portale, Commisso lo considera un giocatore da 60 milioni e non ha nessuna intenzione di fare sconti.