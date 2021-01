Lirola verso il prestito ad una “big” francese: accordo ad un passo

Arrivano sempre più conferme sulla possibilità che Pol Lirola possa lasciare la Fiorentina, come vi avevamo raccontato nei giorni scorsi. E l’Olympique Marsiglia [CLASSIFICA LIGUE1] è la destinazione più probabile. Secondo tuttomercatoweb il club francese ha avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto e già nelle prossime ore potrebbe arrivare il via libera da parte della Fiorentina. Del resto si è ormai capito che il terzino spagnolo non rientra nei piani di Prandelli, che gli ha preferito sia Caceres che Venuti. E C’E’ GIA’ UN NOME PER LA SUA SOSTITUZIONE