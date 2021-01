VN – Malcuit, interesse corrisposto: è l’alternativa a Lirola. Ecco quali sono le concorrenti

La Fiorentina ha sondato il terreno per Malcuit, esterno in uscita dal Napoli. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, sul giocatore ci sono anche Marsiglia ed Eintracht Francoforte. In Italia l’altra candidata è il Parma che però al momento ha cambiato allenatore e quindi risulta una soluzione più difficile. Malcuit potrebbe essere il sostituto ideale di Lirola (ANCHE LUI PIACE AL MARSIGLIA). L’operazione potrebbe essere impostata sulla base del prestito.

