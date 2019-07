Lirola, Pradè può chiudere al rientro dagli Usa. Le alternative

Tuttosport in edicola oggi fa il punto sul futuro di Pol Lirola che ieri ha raggiunto il Sassuolo in ritiro. Daniele Pradè vuole chiudere l’operazione quando sarà di rientro dagli Stati Uniti: il costo dell’operazione è di circa 13 milioni. Se invece tutto dovesse saltare, la Fiorentina andre su Bonifazi del Torino (LEGGI LE ULTIME) o Mahele del Genk. Quest’ultimo costa 9 milioni e il prossimo anno va in scadenza di contratto.