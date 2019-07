VN- Fiorentina su Bonifazi, il Torino può accettare il prestito

La Fiorentina sta cercando di rivoluzionare la difesa, cercando difensore capaci di impostare il gioco, e che con i piedi possano costruire il gioco. Uno dei profili seguiti è Kevin Bonifazi (CLICCA QUI PER LA SCHEDA DEL GIOCATORE), giocatore di proprietà del Torino che ha giocato la scorsa stagione in prestito alla Spal, che si è messo in mostra. Secondo quanto raccolto da Violanews.com, il giocatore è seguito dalla Fiorentina, che ha già allacciato i rapporti, riuscendo a trovare anche l’ok dei granata per il prestito, che è la formula preferita da Pradè. Il giocatore però è molto seguito, sia in Serie A che all’estero, quindi la concorrenza per i viola potrebbe essere molto difficile da superare, visti i tempi lungi del mercato viola.