Lirola, i tifosi marsigliesi “pregano” per l’annuncio della sua riconferma

Il popolo francese spera di vedere giocare il terzino spagnolo in Provenza anche la prossima stagione

Cresce l'attesa nei tifosi dell'OM (e anche della Fiorentina) per conoscere quale sarà il futuro del terzino spagnolo. Come noto, il riscatto imposto dalla Fiorentina è giudicato troppo alto per il club francese, che però non vorrebbe affatto rinunciare al giocatore, puntando anche sulla volontà del ragazzo di rimanere in Provenza. Motivo per cui, il Marsglia vorrebbe convincere la Fiorentina a cedere il giocatore a titolo definitivo, inserendo anche delle contropartite. La possibilità per l'OM di esercitare il riscatto per il terzino scadrà alle mezzanotte di questa sera.