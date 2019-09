Lippi spinge Politano alla Fiorentina: ma non si registrano contatti tra le società

Pochissimi margini per l’arrivo di Matteo Politano alla Fiorentina (LEGGI QUI). L’agente Davide Lippi però sta spingendo per una cessione dell’esterno offensivo in viola. Nonostante il gradimento del giocatore ad un eventuale trasferimento a Firenze, non si registrano contatti diretti tra viola e Inter né, tanto meno, offerte economiche formali. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

