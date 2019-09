L’Inter chiude la porta alla Fiorentina per Politano. E Rebic…

Niente Fiorentina per Matteo Politano. Secondo Sky Sport l’Inter ha respinto in via definitiva l’assalto dei viola all’esterno. I nerazzurri non hanno infatti accettato l’offerta di 30 milioni (bonus compresi) per l’ex Sassuolo, che dunque resterà a Milano. Sfuma dunque anche la trattativa per portare Ante Rebic dall’Eintracht Francoforte alla corte di Conte: l’ex viola era l’indiziato numero uno per sostituire Politano.