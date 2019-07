L’Inter continua a pensare a Biraghi. La richiesta della Fiorentina

Come ribadisce fcinternews.it, durante l’incontro di mercoledì scorso a Milano tra Daniele Pradè e Piero Ausilio c’è stato spazio anche per parlare di Cristiano Biraghi. Il terzino sinistro viola – come è noto – tornerebbe utile all’Inter per via delle liste (è cresciuto nelle giovanili nerazzurre), ma la Fiorentina per il suo cartellino vuole almeno 18-20 milioni di euro. IL PUNTO SUL MERCATO VIOLA