Pedullà: “Demme, trattativa da doppia cifra. Hugo e Dabo in uscita, Chiesa…”

Le dichiarazioni dell’esperto di mercato Alfredo Pedullà al Pentasport di Radio Bruno:

È da oltre un mese che aspettiamo un colloquio definitivo su Chiesa. Per me il tempo è finito. Commisso non tiene conto dello stato d’animo di Chiesa talmente è convinto di tenerlo. Non interpreto gli sguardi, però i matrimoni si fanno in due. Ci deve essere la totale armonia di entrambe le parti. Questa storia si risolve in 3 minuti, se Chiesa vuole rimanere. Bisogna capire la volontà del ragazzo. È opportuno per tutti mettere la parola fine a questa vicenda. Demme? E’ una trattativa da doppia cifra, Lirola è sicuramente il nome più vicino. Vitor Hugo lo vedo più in Brasile. Anche Dabo dovrebbe andar via, così come Cristoforo. Biraghi invece potrebbe rinnovare.