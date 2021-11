Linea verde Fiorentina, 007 Viola in giro per l’Europa per scovare baby prodigi

Gli osservatori Viola volano in Belgio e in Germania

Gli uomini mercato della Fiorentina non sono certo stati a guardare durante questa pausa Nazionali. Come spiega tuttomercatoweb.com, infatti, la società gigliata ha inviato alcuni osservatori ad assistere a due partite europee delle selezioni Under 21: Germania-Polonia e Belgio-Turchia. Nel match fra tedeschi e polacchi si sono visti in campo diversi talentini come Armel Bella Kotchap del Bochum, entrato nella ripresa, o il centrale Malick Thiaw dello Schalke 04. Fra le fila dei polacchi, invece, c'è da segnalare Jakub Kaminski del Lech Poznan e Kacper Kozlowski del Pogon Stettino.