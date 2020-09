L’ex obiettivo della Fiorentina Bonifazi riparte dalla Serie A

Kevin Bonifazi, difensore più volte avvicinato alla Fiorentina, resterà comunque in Serie A nonostante la retrocessione della SPAL. Il club ferrarese ha infatti ceduto il giocatore all’Udinese, il calciatore si trasferisce in Fiuli con la formula del prestito con diritto di riscatto fino al 2021. Con queste parole Pierpaolo Marino, responsabile dell’area tecnica dell’Udinese, ha commentato l’acquisto del difensore: “Bonifazi è un difensore marcatore di notevoli qualità tecniche. Può giocare in una difesa a tre sia sul centro destra che su quello sinistro. È agonisticamente molto dotato e sa cominciare l’azione grazie al suo piede destro di ottima qualità. Si rivelerà in futuro un ottimo investimento”.

