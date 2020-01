Bonifazi preferisce la Fiorentina alla Spal, ma i tempi si allungano: il punto

Kevin Bonifazi (LA SCHEDA) preferisce la soluzione Fiorentina ad un ritorno alla Spal. Il giocatore è in uscita dal Torino e gradirebbe lavorare con Pezzella e Caceres piuttosto che tornare a Ferrara. Servono oltre dieci milioni per il suo cartellino, ma la trattativa non è ancora nel vivo. Per sapere come finirà e vedere se Bonifazi arriverà alla Fiorentina occorre aspettare ancora un po’ di tempo. Lo scrive Il Corriere dello Sport.