L’esperto: “Infantino come Bonaventura. Beltran ad agosto. Quarta non sereno”

"Gino Infantino è stato utilizzato in svariati ruoli al Rosario Central, ha fatto un po' di tutto nell'undici rosarino. Questo il suo principale pregio, ma deve capire come centrarlo perché non diventi un difetto. La sua evoluzione naturale la vedo più verso la mezzala offensiva e creativa che non sull'esterno d'attacco. Un po' l'erede di Bonaventura come caratteristiche in campo. Italiano lo può far lavorare bene in allenamento e in campo. I fattori su cui lavorare sono il fisico e la costanza di rendimento: ha mostrato dei bei guizzi, ma molte ombre. Come attenuante gli darei il fatto di aver giocato in tanti ruoli e la giovane età (è un 2003 ndr). Secondo me è un buon acquisto, come nazionalità - è comunitario - e investimento. Rimango ottimista che Italiano lo sappia plasmare e rendere un giocatore adatto alla Serie A e al suo gioco".