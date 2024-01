L’esperienza di Mina in viola ai titoli di coda? Ecco le offerte per il centrale

Il difensore colombiano dopo appena sei mesi potrebbe già salutare Firenze e non sono poche le società interessate all'ex Everton, che fin qui in viola ha trovato poco spazio

Il mercato invernale potrebbe vedere anche l'addio di Yerry Mina alla Fiorentina. In Colombia, infatti, nelle ultime ore si fa un gran parlare dell'immediato futuro dell'ex Everton, considerando che appunto in riva all'Arno non sta trovando molto spazio. Al centrale sudamericano sono interessati club spagnoli (vengono fatti i nomi di Cadiz ed Alaves) e turchi, ma anche l'Hellas Verona, che ha in ponte con i viola l'operazione relativa a Cyril Ngonge, dopo il prestito di Faraoni: che Mina possa rientrare in questa trattativa?