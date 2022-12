L’Equipe: anche un club francese si unisce alla corsa per Amrabat

Non si placano gli interessi per Sofyan Amrabat. Il Mondiale in Qatar sta mettendo in vetrina il centrocampista viola tanto che con il passare dei giorni sono sempre di più i club europei che ci stanno facendo più di un pensierino. Dopo Tottenham e Liverpool dall'Inghilterra, alla lista delle pretendenti dobbiamo aggiungere anche un club francese. Secondo L'Équipe, infatti, il presidente dell'Olimpique Marsiglia, Pablo Longoria, avrebbe messo gli occhi su Sofyan che quindi sarà osservato speciale anche nella sfida di quest'oggi tra il suo Marocco e il Portogallo. Che ne possa scaturire un'asta già nel mercato di gennaio?