Non solo Marsiglia: Lirola finisce nel mirino dell’Atalanta

Lirola è tornato alla Fiorentina dopo il prestito al Marsiglia

Aggiornamenti sul fronte Pol Lirola. Lo spagnolo vorrebbe tornare al Marsiglia. In tal senso spera nel via libera della Fiorentina. Un'altra squadra, però, avrebbe messo gli occhi sull'ex Sassuolo. Le ultime voci circolate ieri - scrive Tuttosport - parlano di un interessamento dell'Atalanta per Lirola che, per i trascorsi nel settore giovanile della Juventus (tre stagioni), diventerebbe anche buono per la lista del campionato. Per ora non sono arrivate conferme, ma anche questa pista merita di essere monitorata. L'Atalanta ha un buon budget per il mercato, ma il tempo degli annunci non sembra ancora arrivato.