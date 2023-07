Le mancate uscite a centrocampo bloccano lo United sul fronte Amrabat

Il Manchester United resta il club più interessato al centrocampista marocchino della Fiorentina, per cui i viola chiedono almeno 30 milioni

Sofyan Amrabat, centrocampista ormai in uscita dal club viola, resta uno degli obiettivi più sensibili del Manchester United che tuttavia non ha ancora formalizzato una reale offerta alla Fiorentina. Anche perché, filtra dagli ambienti vicini ai Red Devils, prima la squadra inglese dovrà in ogni caso portare a termine delle uscite nella stessa zona di campo.