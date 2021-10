Le big di A su Lorenzo Lucca: ma la Fiorentina può sorpassare tutti

In caso di cessione di Vlahovic, i viola potrebbero buttarsi sul bomber del Pisa rivelazione di questa Serie B

C'è mezza Serie A in fila per l'attaccante del Pisa Lorenzo Lucca, classe 2000 protagonista di un grande avvio di stagione con 6 gol in 7 partite (La scheda di Tuttitalenti). La sua valutazione già oggi si aggira sui 10 milioni (i nerazzurri l'hanno pagato al Palermo poco più di 2 in estate).