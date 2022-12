Le big d’Europa piombano su Goncalo Ramos, ma Rui Costa spara altissimo

Prima ai centravanti faceva far gol, adesso li vende al miglior offerente facendo incassare al suo Benfica una montagna di soldi. L'ex stella viola Manuel Rui Costa è da oltre un anno il presidente del club lusitano più importante. Proprio il Benfica in questi ultimi giorni è stato tirato in ballo da alcuni tabloid europei perché il suo attaccante principe, Goncalo Ramos, esploso con il Portogallo ai Mondiali 2022, è oggetto del desiderio di alcune delle società più importanti del Vecchio Continente, PSG e United su tutte. Ed ecco che allora Rui Costa può bissare l'incredibile operazione-Nunez, quella relativa appunto al centravanti uruguaiano ceduto quest'estate al Liverpool per la faraonica cifra di 100 milioni. Se un club europeo vorrà bussare alla porta del Benfica per Goncalo Ramos, infatti, dovrà mettere sul piatto ben 120 milioni, ovvero quelli corrispondenti alla sua clausola rescissoria inserita proprio da Rui Costa nel contratto del giovane centravanti la scorsa primavera.