Lazio-Provedel, per ora il matrimonio non si fa. E Dragowski resta in attesa

Come scrive l'Ansa, c'è ancora una distanza di 500mila euro tra la richiesta dello Spezia per Ivan Provedel e l'offerta della Lazio. Domenica scorsa è pervenuta al club ligure una proposta da 2 milioni di euro, più 300mila euro di bonus, per il cartellino del 28enne friulano, a fronte di una bozza di accordo sulla base di 2,5 milioni di euro subito più una parte variabile. I club dovrebbero riaggiornarsi a breve, anche perché lo stesso Provedel spinge per raggiungere Maurizio Sarri. Al contempo il direttore tecnico dei liguri, Riccardo Pecini, è fiducioso di aver trovato in Bartlomiej Dragowski l'eventuale sostituto di Provedel, se appunto l'affare con la Lazio dovesse andare in porto. Contatti nelle scorse ore con il procuratore Mariusz Kulesza che, alla stampa polacca, ha assicurato che "una soluzione sarà trovata presto ed il prossimo club dovrà essere un trampolino di lancio per lui". Dragowski punta ad essere tra i convocati della Polonia per i Mondiali del Qatar.