Lazio in chiusura per Fares: Lotito ha trovato la giusta contropartita

La Fiorentina ci ha provato anche in occasione dell’ultima di campionato a Ferrara, ma non c’è stato nulla da fare: Mohamed Fares sarà un rinforzo per la Lazio. Alfredo Pedullà riferisce sul proprio sito che i biancocelesti chiuderanno in settimana l’accordo, sbloccato dall’inserimento del giovane attaccante Palombi come contropartita tecnica. Il giocatore è gradito a Pasquale Marino, nuova guida tecnica degli estensi, e l’affare si farà, con buona pace dei viola che dunque torneranno sul mercato. IL PRIMO NOME SULLA LISTA? VIENE DA UDINE