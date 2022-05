Il retroscena di mercato

Non era l'unico nome, quello di Roberto Taurino che secondo TMW sarà annunciato presto come nuovo allenatore dell'Avellino: sono stati valutati in maniera concreta, si legge, i nomi di Stefano Vecchi, che però in questo momento è impegnato nel percorso playoff con la Feralpisalò, e Alberto Aquilani, attuale tecnico della Primavera della Fiorentina, a cui è legato da un contratto fino al 2023.