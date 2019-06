Laurini, accordo pluriennale con il Parma. Ora l’intesa con la Fiorentina

In attesa dei primi colpi in entrata della Fiorentina, il d.s. viola Daniele Pradè lavora anche sulle uscite: tra i giocatori in esubero c’è Vincent Laurini, che stando a quanto riporta il collega Nicolò Schira de La Gazzetta dello Sport sarebbe ad un passo dalla firma con il Parma: “Parma attivissimo, accordo triennale con il terzino Vincent Laurini” si legge su Twitter. Resta quindi da trovare l’accordo con la società viola. BASILE: “I NOMI CHE CIRCOLANO NON SONO QUELLI VERAMENTE VICINI ALLA FIORENTINA, VI SPIEGO”