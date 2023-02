L’Atletico sfida il Barcellona per Amrabat: la carta per convincere Commisso

Sarà un estate calda quella di Sofyan Amrabat. Infatti, il Barcellona non sembra essersi arreso e a giugno è pronto per un nuovo assalto al centrocampista viola. Però, Xavi dovrà vedersela con Commisso e non solo. Infatti, come riporta Sport, l'Atletico Madrid sarebbe davvero interessato al giocatore. La Viola chiede 40 milioni, ma Simeone potrebbe scaricare De Paul e convincere così la dirigenza della Fiorentina.