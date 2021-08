L’Atletico Madrid fa sul serio: pronta l’offerta per Vlahovic! Le cifre

I Colchoneros sono pronti a mettere sul piatto 50 milioni, ma difficilmente basteranno per convincere la Fiorentina

Sono giorni decisivi per il futuro di Dusan Vlahovic. Sul giocatore serbo si sta facendo sempre più serio l'interesse dell'Atletico Madrid che starebbe per presentare una prima offerta ufficiale al club viola. Secondo quanto riporta il sito di Gianluca Di Marzio, infatti, il club spagnolo sta preparando una proposta da cinquanta milioni di euro per cercare di ottenere l'ok della Fiorentina a lasciar partire il giovane promettente attaccante viola. Un'offerta "pesante" ma che difficilmente basterà per convincere Commisso a privarsi del suo gioiello, ma se la cifra lievitasse i viola potrebbero seriamente pensarci.