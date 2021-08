L’Atletico abbandona il sogno-Vlahovic: in chiusura con l’Hertha per Cunha

I Colchoneros mollano la pista che portava a Firenze e si dirigono verso l'acquisto dell'attaccante brasiliano

Come vi avevamo raccontato nella serata di ieri, ormai l'Atletico Madrid si è rassegnato ad abbandonare l'obiettivo che si era prefissato per il proprio attacco, ovvero il viola Dusan Vlahovic. La Fiorentina non molla il suo centravanti e allora i Colchoneros ripiegano su Matheus Cunha dell'Hertha Berlino, fresco campione olimpico a Tokyo 2020 con la propria Nazionale, quella brasiliana. Il club madrileno chiuderà l'operazione con i tedeschi nel giro di un paio di giorni sborsando la metà, in pratica, rispetto a quanto aveva stanziato per Vlahovic: 35 milioni. Lo riporta tuttomercatoweb.com.